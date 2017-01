Afrique de l'Ouest: 3e Réunion du Comité consultatif régional pour la promotion de l'exploitation durable et la gestion coopérative des petits pélagiques dans la zone CSRP

communiqué de presse

Du 05 au 6 janvier 2017 à Dakar, la Commission Sous Régionale des Pêches (CSRP), en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et l’Union Européenne (UE) a organisé la troisième Réunion du Comité Consultatif Régional (CCR) pour les petits pélagiques dans la zone CSRP.

Le 05 janvier 2016, la cérémonie d’ouverture était présidée par S.E. Monsieur Oumar Gueye, Ministre de la Pêche et de l’Economie maritime de la République du Sénégal. Les membres des Comités consultatifs nationaux de gestion des petits pélagiques (administrations, scientifiques, professionnels et société civile) des Etats membres de la CSRP, ainsi que les représentants des ONG internationales intervenant dans la sous-région et les Partenaires techniques et financiers ont pris part à cette importante réunion régionale.

Mis en place par la CSRP en 2013, le CCR a pour objectif de soutenir les processus, y compris le cadre institutionnel et juridique adéquat et approprié conduisant à l'harmonisation des politiques et la coordination des options de gestion pour l'utilisation durable des ressources de petits pélagiques dans la zone CSRP.

Une Convention de financement a été signée en 2015 entre la CSRP et le PNUD au titre du projet GoWAMER pour procéder à la définition d’une stratégie régionale de gestion durable de l’ethmalose. L’un des objectifs de cette Convention est d’élaborer une stratégie sous-régionale de gestion durable de l’ethmalose en vue d’appuyer la préparation future des plans d’aménagement et de gestion des petits pélagiques dans tous les Etats membres de la CSRP et de contribuer ainsi à la mise en œuvre des activités du Comité Consultatif Régional sur les petits pélagiques déjà mis en place par la CSRP.

Les principaux objectifs de cette réunion régionale étaient les suivants :

Présenter la synthèse régionale sur l’ethmalose ;

Présenter les orientations stratégiques pour la promotion de l'exploitation et la gestion durable des ressources de petits pélagiques avec un accent sur l’ethmalose ;

Présenter les projets de plans nationaux de gestion des petits pélagiques dans tous les pays ;

Tracer une feuille de route pour l'élaboration voire actualisation des plans d’aménagement petits pélagiques dans tous les Etats membres ;

Proposer un cadre de coopération régional pour la gestion des petits pélagiques est proposé ;

Formuler des recommandations formulées pour la gestion durable des petits pélagiques.

A l’issue de deux jours de travaux, la réunion a permis aux pays d’être à niveau par rapport aux connaissances sur les petits pélagiques en général et l’ethmalose en particulier et de partager les propositions de plan d’aménagement des différents pays. La rencontre a également permis de revenir sur la nécessité de concertation des pays pour une harmonisation des données afin d’avoir une gestion durable des petits pélagiques. Au titre de cette coopération, la CSRP accompagnera les Etats membres dans la gestion durable des petits pélagiques à travers la mise en œuvre du Plan d’actions 2017. Les quatre axes qui figurent dans le Plan d’action permettront au CCR de mettre en œuvre des actions concrètes aboutissant à l’élaboration de plans d’aménagement. Le plan d’actions, sur la base des différentes recommandations, sera budgétisé. A ce titre, le projet GOWAMER de l’Union Européenne et du Programme des Nations Unies pour le Développement, le Projet PRAO de la Banque Mondiale accompagneront sa mise en œuvre.