Ile Maurice: L'importation de légumes réclamée

Du côté des importateurs, tels que SKC Surat Co. Ltd, il n'est pas question d'augmenter l'importation de légumes. Mais s'ils remarquent une hausse de la demande, ils affirment qu'ils prendront les mesures appropriées. Selon Suren Surat, le patron de SKC Surat Co. Ltd, seulement des légumes comme les brocolis ou les choux-fleurs sont actuellement importés. Ils proviennent principalement de l'Afrique du Sud et de l'Égypte.

«Il va y avoir une pression par les consommateurs, mais les planteurs n'arriveront pas à produire assez de légumes. La principale raison : le manque d'eau», explique-t-il. Et avec le début des carêmes de Cavadee et de Maha Shivratree bientôt, cela ne devrait pas arranger les choses. «L'importation est la solution adéquate à ce problème.»

Kreepalloo Sunghoon, secrétaire de la communauté des petits planteurs, est, lui, catégorique : il y aura bel et bien une pénurie de légumes dans une dizaine de jours. D'ajouter que les légumes seront aussi de 10 à 15 % plus chers.

