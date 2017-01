Ile Maurice: Nouvelle impulsion aux liens Maurice-Ghana

Quant au président Nana Akufo-Addo, il a indiqué que son pays veut s'inspirer de l'expérience mauricienne dans les services financiers, les Tic et l'activité manufacturière. Le ministre mauricien a répondu que Maurice est prêt à partager son savoir-faire dans la production sucrière, les services financiers, les Tic et l'industrie.

Le ministre Lutchmeenaraidoo a aussi mis l'accent sur l'esprit de la coopération Sud-Sud. D'ajouter que «Maurice a beaucoup à apprendre du Ghana et qu'il y a lieu de mettre en place les conditions pour favoriser les échanges de savoir-faire et de technologies». C'était aussi l'occasion pour Maurice de mettre en place son projet d'espace économique en partenariat avec des pays d'Afrique de l'Ouest.

Consolider les liens politiques et économiques entre Maurice et le Ghana. C'était l'objectif de la rencontre entre le ministre des Affaires étrangères, Vishnu Lutchmeenaraidoo et le nouveau président ghanéen, Nana Akufo-Addo, en présence de son vice-président, Mahamudu Bawumia, qui a eu lieu mardi 10 janvier. Le chef de la diplomatie mauricienne visite actuellement ce pays d'Afrique dans le cadre de l'investiture officielle de son nouveau président.

