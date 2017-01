Congo-Kinshasa: Tanganyika - 19 morts dans l'incursion d'une milice pygmée

Les conflits ethniques entre pygmées et bantous au Tanganyika ont causé des pertes en vies humaines et de dégâts matériels énormes.

«S'ils sont gouvernants, ils gouvernent non pas les pygmées seulement ; ils gouvernent aussi la population congolaise. Et surtout, nous sommes presqu'à l'aube des élections. Qui devrait être leurs électeurs ? On continue toujours à les tuer! Et qui sera responsable de tout ça ? Qu'ils soient responsables de leur dignité de gouvernants».

«Nous avons enterré jusqu'hier 8 janvier, 19 personnes. Les blessés par flèches, environ 41, on les a [conduits] dans de grands hôpitaux. Il y a un nombre qui est parti à l'hôpital de Manono, un [autre] à l'hôpital de Kiyambi et un autre à l'hôpital de Shamwana», a-t-il précisé.

