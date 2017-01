Burkina Faso: UNPC-B - André Anatole Yaméogo aux commandes pour deux mois

Il ne restait plus que trois accusés et deux autres personnes cités à comparaître devant le… Plus »

Le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques, Jacob Ouédraogo a rappelé que la crise a failli aller dans une situation de non-retour. De ce fait, il a salué l'engagement et la compréhension de tous les acteurs qui ont permis de trouver une solution. «Depuis le 31 décembre dernier, la crise est derrière nous», s'est-il réjoui.

Suivant le ministre, l'administrateur public de l'UNPC-B a pour mission, la mise en confiance des collaborateurs techniques de l'UNPC-B et de l'ensemble des producteurs. Il est chargé de la gestion des affaires courantes avec l'appui de l'équipe technique de la structure et du comptable désigné ainsi que de l'organisation des élections à venir. Conformément au consensus trouvé le 31 décembre 2016 avec les protagonistes de la crise, un représentant des frondeurs et un autre du conseil de gestion ont été désignés pour accompagner l'administrateur public, pour des raisons de transparence et de compte-rendu. Il s'agit de Célestin Gala pour le groupe du président contesté Karim Traoré, et Casimir Gnoumou pour les frondeurs.

Le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques, Jacob Ouédraogo a installé l'administrateur de l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina (UNPC-B), le lundi 9 janvier 2017 à Bobo-Dioulasso. Il s'agit de André Anatole Yaméogo, actuel Directeur général du Foncier, de la formation et de l'organisation du monde rural (DG-FOMR) au ministère en charge de l'agriculture. Il a un mandat de deux mois, selon le ministre Jacob Ouédraogo.

