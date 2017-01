Algérie: Mondial militaire de football - La sélection algérienne à Oman pour "aller le plus loin possible"

Alger — La sélection algérienne militaire de football se déplacera à Oman pour aller "le plus loin possible et jouer le titre si l'occasion se présente", à l'occasion de la 2e Coupe du monde militaire (15-28 janvier), selon le sélectionneur national, Mohamed Boutadjine.

"Le groupe est fin prêt pour relever le défi. L'Algérie s'est fait un nom dans le football militaire et nous allons défendre ce statut à Oman", a déclaré mercredi Boutadjine à l'APS.

L'entraîneur en chef des "Verts" sera assisté dans sa mission par le préparateur physique Mohamed Chenah et Nouri Ayachi, entraîneur des gardiens de but.

Sur les préparatifs en prévision de ce rendez-vous mondial, le coach national a assuré que "tout s'est bien déroulé", avant le départ de l'équipe à Oman mercredi à bord d'un vol spécial.

"Six joueurs sont arrivés blessés, mais à présent l'ensemble de l'effectif est prêt pour la bataille. Nous nous sommes bien préparés en effectuant plusieurs stages, le dernier au Centre de regroupement et de préparation des équipes nationales militaires (CRPESM) à Ben Aknoun (Alger) qui prend fin ce soir (mercredi, ndlr) après 10 jours de travail", a ajouté Boutadjine.

L'Algérie évoluera lors de la Coupe du monde militaire (Mondial-2017) dans le groupe B avec l'Allemagne, la Corée du Nord et l'Iran. Les Verts entameront la compétition le 16 janvier face à l'Allemagne, avant de donner la réplique à l'Iran puis à la Corée du Nord, respectivement les 18 et 20 du même mois.

Le groupe A est composé du pays hôte Oman, de la Guinée, du Bahreïn et de la France. La poule C est formée de l'Egypte, de la Pologne, du Canada et de la Syrie. Enfin, l'Irlande, le Mali, le Qatar et les Etats-Unis composent le groupe D.

"Le tournoi sera difficile et nous devons cravacher dur pour gagner cette coupe. Nous avons perfectionné la cohésion durant notre ultime regroupement.

Nous espérons avoir la réussite pour triompher", souhaite l'arrière-gauche de la JS Kabylie, Houari Ferhani.

Même ambition chez l'avant-centre Mohamed-Amine Hamia, convaincu que la volonté de réaliser un résultat positif sera la force de l'Algérie dans ce tournoi.

"Les joueurs se croisent souvent lors des matchs de Ligue 1, donc tout le monde se connaît et nous n'aurons pas trop de soucis pour se retrouver sur le terrain. Nous sommes très motivés pour aller le plus loin possible dans cette

compétition", a déclaré Hamia, fraîchement transféré au CR Belouizdad en provenance de l'Olympique de Médéa.

Une cérémonie d'encouragement suivie d'un déjeuner a été organisée au bowling de Ben Aknoun, marquée par la présence de cadres de l'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), du président de la Ligue de football professionnel (LFP), Mahfoud Kerbadj et de quelques joueurs de la glorieuse équipe du FLN.

"Je demande aux joueurs de donner le meilleur d'eux-mêmes pour représenter dignement les couleurs nationales. Vous serez les représentants de l'Algérie et vos valeurs de fair-play et de discipline nous rendent fiers de vous", a lancé en direction des joueurs le chef du Service des sports militaires à l'état-major de l'ANP, Amar Griche.

Le sifflet algérien sera présent à Oman et l'arbitre Mohamed Benouza fera ses adieux officiels à l'arbitrage lors du Mondial-2017 militaire.

"J'arrive à la fin de ma carrière et cette coupe du Monde à Oman sera ma dernière compétition. Bonne chance aux jeunes qui arrivent", a dit Benouza.