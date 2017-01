Burkina Faso: 10 km de Ouaga - Le comité d'organisation fin prêt

Le comité d'organisation de la course à pied dénommée le 10 km de Ouaga a rencontré les hommes de medias le samedi 7 janvier 2017 au centre Bushido Ryu à Ouagadougou. Objectif donner les dernières informations sur l'activité, premier du genre qui se tiendra le 14 janvier prochain.

Pour rendre hommage au colonel Jean Simporé et promouvoir la pratique du sport pour tous, l'association sportive le Bushido Ryu (école de la voie du samourai) en partenariat avec la ligue du Centre d'athlétisme initie une compétition de course à pied dénommée la 10 km de Ouaga. Celle-ci se tiendra le 14 janvier 2017. A quelques jours de l'évènement, le comité d'organisation a animé une conférence de presse. Pour Evariste Bagré, responsable du centre Bushido Ryu, ils sont administrativement prêts à 85%.

Quant au porte-parole du comité d'organisation, Pié Traoré, le 10 km de Ouaga sera précédé d'une course de 6 km réservée aux scolaires. « A la date du 7 janvier, une dizaine d'établissements se sont inscrits pour la course de 6 km et une cinquantaine d'athlètes pour celle du 10 km » a-t-il dit. De poursuivre « Nous visons environ 500 coureurs qui auront tous droit à une médaille de participation. Nous attendons l'inscription des clubs d'athlétisme, de l'armée et de la police ». Les inscriptions se poursuivent jusqu'au 13 janvier 2017. Quant au responsable de l'organisation du dispositif pratique, Pierre Kafando, une centaine de volontaires assureront le ravitaillement et la sécurité durant les deux courses. Le budget estimatif de cette compétition est estimé à environ 3,5 millions de FCFA.

Les vainqueurs fille et garçons du 6 km repartiront chacun avec une enveloppe de 30 000 FCFA. Quant au vainqueur du 10 km de Ouaga, il aura droit à un trophée et une somme de 60 000 FCFA. Durant les courses, il est prévu une animation d'artistes musiciens et humoristes. Pour rappel le 6 km débutera à 8 h devant le centre sportif Bushido Ryu sis dans les 1200 logements. Les athlètes vont sillonner quelques artères pour un retour à la case de départ. Pour cette compétition, vingt établissements sont attendus avec pour chacun cinq filles et cinq garçons moyennant la somme de 2000 F CFA par établissement comme frais de participation.

Quant à la compétition phare, celle réservée aux adultes, elle prendra son envol à 9 h. Et pour y participer, il faudra débourser la somme de 1000 FCFA. Pour la petite histoire, l'idée est partie d'un échange entre le fils du fondateur du centre sportif, feu Jean Simporé et Pié Traoré, membre fédéral de la structure faitière de l'athlétisme au Burkina Faso, tous deux amoureux du running.

Le Centre sportif BUSHIDO RYU est un cadre de rencontre destiné à la pratique du sport. C'est un ensemble de terrain, d'installations et de lieux d'activités sportives. Il s'est fixé pour mission entre autres d'apporter une réponse appropriée à la forte demande des jeunes souhaitant pratiquer une activité sportive, de combler l'important déficit en infrastructures sportives et socio-éducatives et de permettre aux jeunes de s'organiser et de se rassembler autour des différentes activités saines et pures.