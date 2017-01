Afrique: CAN 2017 - Présentation du groupe C

La Côte d'Ivoire, le Maroc, la République Démocratique du Congo et le Togo. Quatre formations qui revendiquent une histoire commune et qui se retrouvent à nouveau pour les deux places qualificatives du groupe C pour les quarts de finale de la CAN 2017.

Si ce groupe basé à Oyem a échappé au baptême de «Groupe de la mort», il n'en demeure pas moins ouvert, équilibré. Une poule où la quête de la qualification impose à chaque journée des finales aux acteurs.

A commencer par les champions d'Afrique ivoiriens, la formation à abattre. La Côte d'Ivoire, l'équipe à abattre La Côte d'Ivoire a obtenu sa qualification à la dernière journée des qualifications dans un groupe I à trois équipes avec 6 points devant la Sierra Leone et le Soudan.

Une qualification accueillie comme un ouf de soulagement sur l'ensemble des 322462 km² par les 26,5 millions d'habitants (estimation du recensement de 2015).

Car les Eléphants venaient ainsi d'échapper au syndrome de l'Egypte qui a manqué l'édition 2012 après son sacre en 2010 ou encore le Nigeria qui brille par son absence depuis son succès de 2013 en Afrique du Sud.

Passé le temps des émotions, la Côte d'Ivoire, double vainqueur de l'épreuve (1992, 2015), se rend au Gabon pour honorer une 22ème participation ( l'Egypte avec 23 présences a fait mieux que les Elé- phants. Le Ghana n'étant qu'à 21 CAN). Un nouveau rendez-vous continental avec pour principal objectif de justifier son statut de champion d'Afrique.

Ce qui passe nécessairement par la conservation du titre comme ne l'ont pas manqué de signifier l'attaquant Salomon Kalou et le défenseur Deli Simon. «Lorsque vous l'avez déjà gagnée une fois, vous avez envie d'en gagner une autre ! Nous avons une bonne équipe et une bonne dynamique.

Depuis que nous avons remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 2015, nous n'avons pas perdu un seul match», a confié le meilleur buteur en activité des Eléphants.

«J'ai vraiment à cœur de jouer et d'apporter ma contribution au groupe et qu'on remporte cette CAN. J'ai vraiment à cœur de la remporter.

C'est ma prière la plus ardente», a renchéri le défenseur du Sparta Prague qui honorera sa première CAN. En clair la Côte d'Ivoire, favori du groupe C, part au Gabon pour conserver son titre.

Mais avant, il lui faudra parfaitement négocier le premier tour comme l'a si bien dit le président de la Fédération ivoirienne de football (FIF), Sidy Diallo : «Nous avons une équipe jeune et en reconstruction.

Notre objectif sera de passer le première tour.» Loin de paraître comme un manque d'ambition, cette annonce montre bien la difficulté à laquelle sera confrontée l'équipe de Côte d'Ivoire dans ce groupe. Mais avec une meilleure gestion de l'effectif, Michel Dussuyer devrait arriver à sortir la Côte d'Ivoire du guêpier.

Avec la retraite internationale de Yaya Touré, le capitaine au moment de la victoire en 2015, et la grave blessure de Gervinho, ce sont deux pions essentiels qui manquent au maillon.

Mais l'ancien sélectionneur de la Guinée pourra compter sur l'expérience de Salomon Kalou (Hertha Berlin) en attaque, la prestance d'Eric Bailly (Manchester United) et de Serge Aurier (PSG) en défense, la présence rassurante de Gbohouo Sylvain (TP Mazembe) dans les buts et le sens du but de Jonathan Kodjia.

Le nouveau capitaine Serey Dié (Bâle) et Franck Kessié (Atalanta Bergame) se chargeront de la gestion du milieu et JeanMichaël Seri, étincelant avec Nice, apportera sa touche technique.

Un apport offensif non négligeable reste aussi la sélection de Wilfried Zaha qui devra apporter plus dans la percussion. Un assemblage de jeunesse, d'expérience, bien orchestré, devrait offrir à la Côte d'Ivoire le premier ticket qualificatif des quarts.

Mais la réalité du terrain est tout autre. Le premier match contre le Togo, le lundi, donnera un aperçu de ce que les Eléphants réservent à ce tournoi gabonais.

Le Maroc veut enfin rêver avec Renard Le Maroc (16 points) doit sa présence au Gabon après avoir dominé le groupe F devant le Cap-Vert, la Libye et Sao Tomé & Principe. Pour sa 16ème CAN, le Maroc vit toujours dans les souvenirs de son sacre de 1976.

Une malédiction qui dure depuis de 41 ans pour ce pays de l'Afrique du Nord, vaste de 446550 km² et ses 34,8 millions d'habitants (recensement de 2014). En se rendant au Gabon, le Maroc veut briser en fin cette spirale.

Une mission avec pour principal acteur Hervé Renard. Le sélectionneur des Lions de l'Atlas reste sur deux sacres avec la Zambie (2012) et la Côte d'Ivoire (2015). Caractérisé par sa rigueur tactique, le technicien français bâti toujours son équipe autour d'une défense solide.

C'est le cas du Maroc qui n'a concédé qu'un seul but lors des qualifications. Construite autour du défenseur de la Juventus Mehdi Benatia, la défense reste la principale force des Lions marocains.

Eliminés au premier tour en 2006, 2008, 2012 et 2013 et absent de l'édition 2015 pour avoir refusé d'abriter le tournoi par crainte de la fièvre à virus Ebola, les Lions de l'Atlas devront faire preuve d'un mental fort pour passer enfin le cap des poules.

Mais confronté aux forfaits de Younès Belhanda, Oussama Tannane, Noureddine Amrabat et Sofiane Boufal, le Maroc semble de plus en plus diminué avant même son entrée en compétition. Des défections que devra gérer avec tact Hervé Renard.

Battus le lundi dernier par la Finlande (1-0) en amical, es Lions de l'Atlas ne sont pas du tout rassurants. Mais le challenge de la CAN peut être source d'une motivation supplémentaire.

Ne dit-on pas de se méfier d'un lion blessé ? Même diminué mais avec un technicien de la classe de Renard, le Maroc peut réaliser des merveilles.

Et c'est la RD Congo, son premier adversaire du tournoi, qui doit s'en méfier. Surtout qu'une qualification pour les quarts serait un exploit de plus pour Renard et le Maroc après tant de déceptions.

Un pays et un ^peuple qui veulent enfin rêver à un nouveau succès avec Renard, le seul technicien à avoir remporté, à deux reprises le trophée avec deux sélections différentes.

La RD Congo met le cap sur la finale Après une troisième place en 2015, la RD Congo se rend au Gabon avec des ambitions forcément revues à la hausse.

Au pays de Bongo pour sa 17ème participation, le double vainqueur de l'épreuve (1968, 1974) visera bien évidemment la finale.

Un objectif tenable pour le sélectionneur Florent Ibenge et ses hommes. Si les Léopards peuvent regretter l'absence de Yannick Bolasie, blessé aux adducteurs, l'effectif ne demeure pas moins de qualité.

Avec Cédric Bakambu (Villareal), Dieumerci Mbokani (Hull City), Jordan Ikoko (Guingamp), Youssouf Mulumbu (Norwich), Chancel Mbemba (Newcastle), Joyce Lomalisa (AS Vita Club), Jonathan Bolingi (TP Mazembe), Issama Mpeko (TP Mazembe),... , la RDC a des atouts pour atteindre son objectif. Déjà leader de son groupe de qualification, la RDC (15 points devant la Centrafrique, l'Angola et Madagascar) n'arrivera à déplacer les montagnes qu'avec un minimum d'organisation et de discipline.

Dans ce vaste pays de l'Afrique centrale (2345409 km²) où la fièvre du football s'apprête à s'emparer des 85 millions d'habitants, on mise tout sur la finale du 5 février 2017.

Histoire de dire que la phase de groupe ne saurait être un objectif pour les Léopards. Equipe aux qualités physiques impressionnantes, la RD Congo constituera un danger permanent pour la Côte d'Ivoire et le Maroc, donnés favoris de ce groupe C.

Face aux Lions de l'Atlas marocains, les Congolais auront l'occasion de prouver que la phase de poule ne leur servira que de préparation pour la suite de la compétition.

Le Togo ne manque pas d'ambition Avec une population estimée à 7,5 millions d'habitants, le Togo couvre une superficie de 56785 km² dans la zone ouest-africaine.

Le pays d'Emmanuel Adebayor doit sa 8ème présence à une phase finale de la CAN grâce au statu de meilleur deuxième du groupe A avec 11 points derrière la Tunisie.

Et comme si cela ne suffisait pas, les Eperviers héritent du groupe du champion d'Afrique, du Maroc et de la RD Congo.

Trois sélections aux grandes ambitions certes mais tenables. Tout à fait le contraire du Togo qui, malgré une qualification difficile, et un football en quête d'organisation, se donne pour ambition d'atteindre le carré d'as du tournoi.

Un objectif tout aussi au-dessus de ce que peut être l'équipe du Togo actuellement. Adebayor Emmanuel, la star de l'équipe, est au Gabon sans club.

Il a certes travaillé dur pour y être mais il est clair qu'il apparaitra court physiquement, sans rythme. Mais en décidant de taire leur égo cette fois, les Eperviers devront sortir leur épingle du jeu. Alaixys Romao (Olympiakos), Mathieu Dossevi (Standard de Liège), Razak Boukari (Châteauroux), Floyd Ayité (Fulham), pour leur dernière avec la sélection nationale, tenteront de tout donner pour avoir une sortie honorable.

Avec Claude Le Roy comme sélectionneur, les Eperviers ont une force supplémentaire qui pourrait les aider à réaliser le coup parfait comme ça été le cas en 2013 où ils ont accompagné la Côte d'Ivoire en quarts au grand dam de la Tunisie et de l'Algérie.

Grand connaisseur du football africain, de son environnement et de ses aléas, Le Roy trouvera certainement les mots justes pour galvaniser ses troupes. Et surtout Adebayor qui a tout à gagner au Gabon.

Sans club, l'attaquant des Eperviers devra saisir cette ultime perche pour prouver au monde qu'il en a encore sous la semelle. Une envie et un engagement dont pourront se servir ses coéquipiers pour réussir leur tournoi.

Et le premier test est prévu, le lundi 16 janvier, face aux Eléphants de Côte d'Ivoire, champions d'Afrique en titre. Car dans ce groupe C, le Togo ne veut nullement se présenter en un simple faire-valoir mais en véritable concurrent et même très ambitieux