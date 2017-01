Cote d'Ivoire: Formation du futur gouvernement - Amadou Gon Coulibaly nommé premier ministre

« C'est un homme d'une droiture exemplaire. Il a été de tous les combats avec nous (... ) Plus qu'un… Plus »

Fidèle parmi les fidèles proches collaborateurs d'Alassane Ouattara, le député de Korhogo élu avec plus de 90% des voix lors des dernières législatives est un homme solide rompu aux arcanes de la gouvernance politique et administrative.

Le natif de Korhogo âgé de 57 ans, était auparavant ministre d'État et secrétaire général de la Présidence de la République. Il est chargé par le chef de l'État selon le communiqué, de proposer une nouvelle équipe gouvernementale dans les plus brefs délais.

L'attente est de courte durée quand une silhouette filiforme et gracile, soutenue par une démarche élégante, passe au lutrin pour lire le communiqué signé du chef de l'Etat. D'une voix rassurante et ferme, la directrice de la communication de la Présidence, Masséré Touré-Koné, met fin au suspens.

Copyright © 2017 Le Patriote. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.