Dans sept mois, la première « Maison d'accueil » pour enfant en détresse de la Fondation Children Of Africa verra le jour à Soubré. L'information a été donnée, le mardi 10 janvier 2017 au siège de Children Of Africa à Cocody, par Dominique Ouattara, Présidente de la Fondation, lors de la signature du contrat de construction de ce centre d'accueil.

Cette cérémonie a enregistré la présence de Fenoll Zanon Manuel, Directeur général de Tovama, entreprise qui a remporté l'appel d'offre de la construction du centre, Adou Benié, architecte du cabinet A+A et Karim Djebar du cabinet de contrôle Socotec.

Ainsi, près de 10 mois après le dîner-gala organisé en mars 2016 pour recueillir les fonds nécessaires pour la construction de trois maisons d'accueil pour les enfants en détresse, la signature de ce contrat vient donner corps au nouveau projet de Children Of Africa de Dominique Ouattara.

Et sauf cas de force majeur, la première maison devrait sortir de terre dans 7 mois à Soubré. Après avoir exprimé sa joie, Dominique Ouattara, Fondatrice de Children Of Africa a donné les raisons qui sous-tendent ce projet. «Ce projet de construction de trois maisons d'accueil pour enfants en détresse, est une initiative de la Fondation Children Of Africa.

En effet, lorsque les enfants sont arrachés aux mains des trafiquants, ils peuvent parfois attendre plusieurs semaines avant d'être rendus à leurs familles.

Notre objectif est d'améliorer l'offre de service d'assistance et de prise en charge des enfants victimes de traite et d'exploitation, en leur assurant un abri sûr et une protection temporaire, le temps que les enquêtes soient achevées et leurs parents retrouvés », a expliqué Dominique Ouattara.

D'où l'initiative de construire trois maisons d'accueil sur des sites touchés par le phénomène des pires formes de travail des enfants.

Il s'agit notamment de Soubré à l'Ouest, de Ferkessédougou, au Nord et de Bouaké, au centre. Fenoll Zanon Manuel, Directeur Général de Tovama, a remercié la présidente de la Fondation Children Of Africa pour la confiance qu'elle a accordée à son entreprise pour la réalisation de ce projet.

Un projet présenté par Adou Benié, architecte du cabinet A+A. La « Maison d'accueil » de Soubré dont les travaux débuteront le 25 janvier 2017, accueillera 64 pensionnaires.