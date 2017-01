« C'est un homme d'une droiture exemplaire. Il a été de tous les combats avec nous (... ) Plus qu'un… Plus »

Cette séance de travail s'est déroulée en présence des Directeurs généraux adjoints des ports d'Abidjan et de San Pedro et celui du Conseil café-cacao.

« A pied d'œuvre pour trouver une solution, c'est dans ce cadre que nous avons reçu les responsables d'une grande société d'armateurs avec qui nous avons discuté sur la possibilité de mettre de grands bateaux à notre disposition pour enlever le plus rapidement le cacao à l'effet de désengorger les ports d'Abidjan et de San Pedro et par la même occasion permettre aux producteurs d'évacuer leurs produits », a fait savoir Lambert Kouassi Konan.

Producteurs et exportateurs peuvent pousser un ouf de soulagement. En effet, les milliers de tonnes de cacao, immobilisés aux ports d'Abidjan et de San Pedro depuis plusieurs semaines, sont en train d'être évacués.

