Cote d'Ivoire: Le monde culturel et artistique en 2017 - De nombreux défis à relever !

Au moment où tous et chacun savoure les premières lueurs de l'année 2017, plusieurs questions taraudent l'esprit des acteurs et observateurs du monde culturel et artistique ivoirien. Au nombre de ces questions, la plus récurrente et la plus lancinante reste celle de l'industrialisation de ce secteur culturel.

Quand on sait que la culture, il est désormais de notoriété, reste un domaine dont la contribution au Produit inté- rieur brut (Pib) est plus que significative pour la croissance économique.

Surtout que tous les pays développés du monde l'ont été avec la contribution du secteur culturel. De l'avis de tous, l'un des secteurs culturels les plus porteurs et dont l'industrialisation donnera du baume au cœur de ses acteurs reste celui de la musique.

Ce n'est un secret pour personne, la musique en Côte d'Ivoire enregistre un impressionnant flux financier. tout aussi, c'est un secteur pourvoyeur d'emplois. Mais, dans ce monde marqué par une vivacité notable, il manque encore une structuration pour réguler les différents compartiments du secteur.

Comme c'est le cas de certains pays européens où les artistes sont « affiliés » à des majors, il manque au landernau ivoirien l'existence de grandes firmes portant à bout de bras la carrière d'un artiste ou la distribution de ses œuvres.

Le défi aujourd'hui dans ce secteur est que, en plus des majors, il est impérieux de susciter l'avènement de mécènes qui puissent injecter des fonds dans la création, la production et la distribution des œuvres musicales. et pour faciliter cela, il est bien de noter que, sous la gouvernance Ouattara, le cadre réglementaire a été tracé.

La loi portant politique culturelle ; le texte réglementant l'application de la copie privée et bien d'autres éléments de l'arsenal juridique, en la matière, ont été adoptés.

La loi réglementant et encourageant les Ivoiriens à être de vrais champions dans la production musicale existe ; mais, personne ne semble encore franchir le pas. et c'est à ce niveau que les autorités du ministère de la Culture doivent intervenir par la sensibilisation et même par « des appels à investissements ».

Aussi, toujours au niveau de la musique, il urge de reprendre et donner corps au projet de construction de l'usine de pressage de disques compacts (CD) dont le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandaman, avait fait son cheval de bataille en son temps.

Avec ce projet, il faut noter celui de la construction de bacs de distribution de ces CD, à coût réduit. et en son temps, il avait été dit que ces bacs seraient gérés par "des pirates" reconvertis.

Cela aura l'avantage de diminuer la vente de phonogrammes et de vidéogrammes contrefaits qui agressent les citoyens à tous les carrefours d'Abidjan.

Au-delà du secteur musical, l'autre secteur dont l'industrialisation donnera à la Côte d'Ivoire de s'imposer plus sur l'échiquier africain, c'est le cinéma. A ce jour, notre pays peut se targuer d'avoir tout un arsenal humain et technique dans ce domaine. et tous les aficionados du septième art le reconnaissent.

La Côte d'Ivoire a la chance d'avoir les meilleurs acteurs et comédiens. Aujourd'hui, Michel Bohiri, Gohou Michel, emma Lohouess, pour ne citer qu'eux, sont sur tous les plateaux de tournage en Afrique et dans la sous-région.

La Côte d'Ivoire est certes dotée d'un paysage naturel splendide qui sert souvent de décor dans ces films et téléfilms. Mais, le ventre mou de ce secteur, c'est que le pays ne dispose pas d'infrastructures adéquates pour le tournage de grandes productions cinématographiques.

L'autre défi que doit relever le monde culturel en cette nouvelle année, c'est, inévitablement, la promotion de tous les arts de scènes, les arts visuels et autres domaines de création qui permettent la visibilité de la Côte d'Ivoire à travers l'immense talent de ses créateurs.

Il est clair que la Côte d'Ivoire est sur la voie qui mène à l'émergence. et pour parvenir à cette importante échéance, le monde culturel doit relever plusieurs défis qui auront l'avantage de conforter la Côte d'Ivoire à sa place de plaque tournante de la culture africaine et mondiale.