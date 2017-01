Afrique: Un doyen et six jouvenceaux

Si le gardien égyptien Essam EL Hadary est le premier quadragénaire à entrer dans le panthéon des vétérans, toujours bon pied, bon œil, la CAN Total Gabon 2017 marquera aussi les premiers pas sur la scène la plus lumineuse du football africain de quelques jeunots dont on leur souhaite d'avoir la longévité de leur collègue égyptien qui pourrait largement être leur père.

Le plus jeune est l'attaquant sénégalais qui joue au FC Metz, en France, et qui aura 19 ans le 25 février. Il précède de quelques semaines un autre attaquant, l'Ougandais Muhammad Shaban qui est titulaire au Onduparaka FC, dans son pays ; Il a fêté son 19e anniversaire le premier jour de cette année 2017.

L'Egyptien Ramadan Sobhi aura 20 ans le 23 janvier. Plus tard dans l'année, il sera rejoint par les Marocains Youssef En-Nesyri, Youssef Aït Bennasser et Hamza Mendyl, ainsi que le Togolais Hakim Ouro-Sama qui attendra les derniers jours du mois de décembre pour entamer une nouvelle décennie.

Ont encore 20 ans pour quelques jours ou quelques mois, le Malien Lassana Coulibaly, le Burkinabè Cyrille Bayala, le Camerounais Frank Boya, le Ghanéen Samuel Tetteh, les Ougandais Timothy Awany et Faruku Miya, les Ivoiriens Victorien Angban et Frank Kessdié, enfin le Malien Yves Bissouma.

43 joueurs ont plus de 30 ans. C'est l'équipe du Maroc qui en compte le plus grand nombre (6). Suivent le Togo et le Zimbabwe (5), l'Egypte et le Sénégal (4), l'Ouganda (3), le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée Bissau, le Mali et la Tunisie (2). N'ont qu'un seul trentenaire l'Algérie, le Cameroun, le Gabon et la RD Congo.