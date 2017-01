Congo-Kinshasa: CAN 2017 - Fin du stage de préparation des Léopards à Mbankomo

Pendant leur stage d'une une dizaine de jours au Centre de Mbankomo, les Léopards ont livré deux matches test. Le premier perdu (0-2) face aux Lions Indomptables du Cameroun et le second, remporté (5-0) contre Apejes de Mfou, club camerounais de première division.

Les Léopards de la RDC ont clôturé mercredi 11 janvier leur stage de préparation au Centre d'excellence de Mbankomo au Cameroun. Ils font déjà leurs valises pour la ville d'Oyem au Gabon où ils disputeront leurs matches du groupe C de la Coupe d'Afrique des nations 2017. Les Congolais feront face aux Ivoiriens, Marocains et Togolais.

