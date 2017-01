Afrique: CAN 2017 - Leekens veut la qualification dès les 2 premiers matches

L'Algérie débarque à la CAN 2017 avec pour objectif d'aller le plus loin possible dans la compétition. La première tâche, pour Georges Leekens et ses hommes, consiste à prendre très au sérieux le groupe dans lequel va évoluer l'Algérie. Un groupe qui comprend notamment des équipes comme le Sénégal, la Tunisie ou le Zimbabwe. Avec les deux succès en match de préparation face à la Mauritanie, les Verts se rassurent avant la CAN 2017.

Même si le Zimbabwe ne sera pas à dénigrer au vu de son état d'esprit et que la Tunisie sera également un adversaire compliqué à manœuvrer, Georges Leekens à bien l'intention de boucler la qualification pour les quarts de finale après ces deux rencontre avant d'affronter pour le 3ème match les Lions du Sénégal.

« Les Sénégalais pratiquent un beau football. Je veux gagner les deux premiers matches avant de les affronter, pour être déjà qualifié. Honnêtement, je ne pense pas que nous pourrons les battre. Ce sera en tout cas un match très compliqué », a affirmé le coach des Fennecs sur site officiel de la Fédération internationale de football (Fifa).

Reversé dans le groupe B de la CAN 2017, l'Algérie, domiciliée à Franceville, commencera sa campagne africaine, le 15 janvier, face au Zimbabwe. L'entame des Verts sera difficile. Après le Zimbabwe, les Fennecs affronteront la Tunisie, et puis le Sénégal, lors de la troisième journée du premier tour. L'Algérie est obligée de gagner son premier match face au Zimbabwe vu que les deux autres rencontres seront plus compliquées.

« Le match face au Zimbabwe sera crucial. Tout le monde parle de la Tunisie et du Sénégal, mais je pense qu'il faut se méfier de cet adversaire. Je connais bien la sélection tunisienne car je l'ai entraînée il n'y a pas longtemps. Ses joueurs n'ont pratiquement plus de secrets pour moi. C'est une équipe redoutable, qui a bien joué ces derniers mois. Ce sera un match particulier pour les deux pays, compte tenu de la proximité géographique », a-t-il ajouté.

La mission est difficile. Mais les joueurs espèrent effacer les « stigmates» des deux derniers matchs, le nul à domicile face au Cameroun et la lourde défaite au Nigeria synonyme de quasi élimination de la course pour le Mondial 2018. Mais après deux victoires en matches de préparation, c'est en toute sérénité que les Fennecs s'envolent pour la CAN 2017.

« Nous avons retrouvé notre équilibre, après des débuts difficiles en qualifications pour la Coupe du Monde. Nous savons que la CAN est complètement différente des autres compétitions. L'Algérie répondra présent, mais je ne peux pas garantir les résultats. Nous ferons tout pour produire un niveau de jeu honorable et soulever le trophée », a assuré Leekens.

Interrogé sur le secteur défensif, considéré comme le maillon faible de l'équipe depuis quelque temps, Leekens reste serein.

« Tout le monde parle de la défense et de ce qu'elle donnera au Gabon. Je vois les choses différemment. Nous devons défendre collectivement et ne pas faire de cadeaux à nos adversaires. Il faudra essayer de marquer le premier but. L'important n'est pas de courir après le ballon dans le camp de l'adversaire, mais d'éviter de gâcher quatre ou cinq occasions et d'offrir trois cadeaux. Si nous ne corrigeons pas ces travers, nous ne pourrons jamais nous imposer au plus haut niveau », a-t-il conclu.