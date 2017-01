Algérie: Ishak Belfodil - L'Algérien très proche de signer à Everton

Belfodil est arrivé aujourd'hui à l'entraînement avec Daniel Van Buyten et y a participé normalement, mais devrait quitter dans les jours à venir le lieu du stage pour rejoindre Everton. Passer des Emirats à la Premier League en six mois: sacrée rampe de lancement que le Standard... Ishak Belfodil, qui fêtera ses 25 ans ce 12 janvier, pourrait donc obtenir un magnifique cadeau avec ce transfert dans le championnat de ses rêves.

Ishak Belfodil est bel et bien sur le départ. Il devrait traverser la Manche après à peine six mois du côté du Standard. Selon La DH, l'Algérien pourrait ainsi rejoindre la Premier League et plus précisément Everton qui est tombé sous le charme de l'attaquant du Standard qui a inscrit 10 buts en 21 matches cette saison sous la vareuse liégeoise. Toujours selon La Dernière Heure, le montant de la transaction pourrait bien s'élever à 12M€.

