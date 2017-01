Afrique: CAN 2017 - Les Aigles de Carthage s'envolent pour le Gabon ce mercredi

La CAN 2017, on y est presque. Plus que quelques jours à patienter et le football africain va régner presque en maître sur la planète ballon rond. Et certaine délégation comment déjà à rallier le Gabon qui abrite la compétition. C'est le cas de la Tunisie qui prendra ce mercredi la direction du Gabon où elle disputera la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2017.

Et c'est le début de la grande aventure continentale. Les Aigles du Carthage ont pris le chemin de Franceville où ils seront basés. La Tunisie disputera cette CAN 2017 avec l'Algérie, le Sénégal et le Zimbabwe.

Les 23 joueurs convoqués ont pris un avion spécial qui doit les ramener dans l'après-midi au chef-lieu de la province du Haut-Ogooué, la troisième ville du pays où la Tunisie effectuera ses débuts continentaux. En effet, elle y débutera dimanche 15 janvier devant le Sénégal, et y enchainera le 19 janvier devant l'Algérie. Elle devra ensuite partir pour Libreville où elle croisera le fer avec le Zimbabwe, au stade de l'Amitié le 23 janvier. Selon les derniers échos, les trois joueurs Mohamed Amine Ben Amor, Wahbi Khazri et Taha Yassine Khenissi seront tous prêts dimanche pour débuter la phase finale face au Sénégal.

La liste des 23 joueurs retenus par le staff technique national pour la CAN 2017 (14 janvier-5 février) comprend les noms suivants:

Gardiens de but : Aymen Mathlouthi, Rami Jridi, Moez Ben Chrifia

Défenseurs : Ali Maaloul, Hamza Mathlouthi, Syam Ben Youssef, Mohamed Ali Yaacoubi, Aymen Abdennour, Chamseddine Dhaouadi, Slimane Kchok, Hamdi Nagguez, Zied Boughattas

Milieux de terrain : Ferjani Sassi, Larry Azouni, Naim Sliti, Wahbi Khazri, Mohamed Amine Ben Amor, Ahmed Khalil, Hamza Lahmar

Attaquants : Youssef Msakni, Taha Yassine Khnissi, Ahmed Akaichi, Sabeur khelifa.