Tunisie: Signature du contrat de sponsoring entre la FTF et la SFBT

Après KIA Motors, c'est autour de la SFBT (Société de Fabrication des Boissons de Tunisie) qui s'allie avec la Fédération Tunisienne de Football. En effet, il a été procédé hier mardi au siège du fabriquant des boissons à la signature du contrat de sponsoring entre la Fédération Tunisienne de Football et la société et ce en présence de Messieurs Wadie Jery Président de la FTF et Hammadi Bousbii Président Directeur Général de la SFBT.

Nous ne connaissons pas encore les modalités de ce contrat, mais nul doute que celui-ci permettra de renflouer un peu plus les caisses de la FTF.

La SFBT est spécialisée dans la fabrication des boissons gazeuses, bières, eaux minérales et les jus de fruits. Cette société est l'unique embouteilleur en Tunisie des boissons du groupe Coca-Cola, qui possède notamment Fanta, Sprite, Nestea et Minute Maid. En plus du marché intérieur, ce segment est tiré par une aubaine venue de l'extérieur : en raison de l'instabilité politique en Libye, Coca-Cola y a fermé ses usines, faisant de la SFBT l'unique fournisseur de ses marques dans ce pays.