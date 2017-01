Afrique: CAN 2017 - RD Congo, tailler pour le titre ? Présentation

En l'absence de Yannick Bolasie, ce sera le leader de l'attaque congolaise. Buteur prolifique, le joueur de Villareal s'est très vite adapté aux léopards alors qu'il n'a rejoint l'équipe il y a un an. Formé dans les équipe de jeunes de l'équipe France, il a finalement choisi le pays de ses parents. Pour sa première CAN, il ne compte pas se laisser compter l'événement.

Fondé en 1919 et affilié à la Confédération africaine de football (CAF) en 1962, la RDC (ex-Zaïre) a participé pour la première fois à la CAN en 1965. En 1968, elle remporte la compétition pour la première fois. La RDC refait le coup six ans plus tard (1974). Depuis, les Léopard ont échoué en demi-finales en 2015 en Guinée équatoriale avant de décrocher la médaille de bronze contre le pays hôte.

