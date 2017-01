Ile Maurice: Recrutement au sein de la police - L'indice de masse corporelle supprimé et l'âge étendu

«Nous avons innové au niveau du mode de recrutement, notamment en procédant à l'extension de l'âge des postulants de 25 à 28 ans et la suppression de l'évaluation de l'indice de masse corporelle, ce qui donnera la chance à plus de personnes de postuler.» C'est ce qu'a indiqué Nirmala Boodhoo, Chairperson de la Public Services Commission (PSC) et de la Disciplined Forces Service Commission, ce mercredi 11 janvier au Warriors Rest à Vacoas.

Pour cette première étape de recrutement, les aspirants policiers devront se soumettre au Physical Measurement Test et à la vérification des documents demandés. «Nous avons débuté avec le Height Screening et la vérification des documents requis, selon le Scheme of Service. Cette étape permettra de faire un premier filtrage et de sélectionner ceux qui auront réussi les Physical Aptitude Tests», a expliqué la Chairperson. Une fois ces épreuves passées, les candidats devront franchir les étapes finales, soit les examens médicaux et l'interview.

L'exercice de recrutement au sein de la police a débuté mardi 10 janvier. Cette fois-ci, 340 nouveaux membres seront choisis. 208 candidats se sont rendus aux différents postes de police le premier jour. La PSC s'attend à plus de 500 candidats pour ce deuxième jour. Cet exercice se fera pendant 12 jours.