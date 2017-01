Angola: L'expansion des mesures de prévention vont freiner l'épidémie de choléra (ministre)

Outre le ministre de la Santé, l'événement connaît la présence des secrétaires d'Etat, des directeurs nationaux et provinciaux de la Santé et d'autres fonctionnaires du ministère.

Le 27e Conseil consultatif du Ministère de la Santé, qui se déroule jusqu'au vendredi, aborde des questions pertinentes du secteur, telles que l'épidémie de choléra et les cas zika, le recrutement de 900 médecins pour la municipalisation les services sanitaires et la réforme du secteur de la santé.

Se confiant à la presse du 27e Conseil consultatif ordinaire du ministère de la Santé, qui se tient sous la devise «Travailler pour obtenir des meilleurs résultats de santé», Luís Gomes Sambo a également souligné l'hygiène alimentaire, personnelle et collective, ainsi que le traitement de l'eau et l'assainissement, comme d'autres mesures qui devaient être observées par les familles pour prévenir cette maladie.

Selon le responsable, ces mesures passent par la surveillance épidémiologique active avec la participation des communautés et le traitement des cas suspects et des cas identifiés.

