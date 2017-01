Angola: Bié - L'entreprise FertiAngola ouvre un magasin des produits agro-pastoraux

Cuito — L'entreprise FertiAngola, spécialisée dans la vente de produits agro-pastoraux, a ouvert mercredi, dans la ville de Cuito, province de Bié, un magasin pour soutenir les activités des agriculteurs dans la région.

L'investissement mettra à la disposition des clients une variété de produits, dont des engrais chimiques, des semences, des produits vétérinaires, ainsi que des systèmes d'irrigation.

Le gouverneur de Bié, Álvaro de Boavida Neto, qui intervenait à la cérémonie d'ouverture, a salué l'initiative, soulignant que le projet arrive à un bon moment, puisque la région est essentiellement agricole.

Avec l'ouverture du magasin, a-t-il indiqué, les agriculteurs et les paysans locaux cessent parcourir des longs trajets vers les provinces de Huambo et de Benguela et la République de Namibie, pour l'achat d'engrais.

A son tour, le président de l'Union des associations et coopératives agro-pastorales (Unaca) à Bié, Mariano Sassoma, a dit que le magasin en fonctionnement permettrait de concrétiser les actions prévues par les coopératives, et par conséquent, contribuer à la croissance agricole de la région.

Selon le directeur exécutif de la Fertiangola, Manuel Monteiro, la société a de grandes quantités disponibles de produits pour répondre à la demande des agriculteurs.

Sans révéler le montant investi, il a indiqué que d'autres magasins du genre seraient inaugurés dans les jours à venir dans les districts de Andulo et Catabola (Bié). La FertiAngola a créé six nouveaux emplois et a des magasins du genre dans les provinces de Namibe, Huíla, Luanda, Huambo et Cuanza Sul.