Angola: Le Président de la RCA termine sa visite au pays

Luanda — Le Président de la République Centrafricaine (RCA), Faustin Archange Touadéra, a quitté mercredi, le pays après une visite de travail de quelques heures, visant à renforcer la coopération entre les deux Etats.

Durant son bref séjour à Luanda, le Président de la République Centrafricaine s'est réuni à huis-clos avec son homologue angolais, José Eduardo dos Santos, autour des questions liées à la stabilité politique et militaire dans les Grands Lacs.

Faustin Archange Touadéra, qui est devenu Président de la RCA en février l'année dernière, a été en Angola en octobre de la même année pour une visite officielle.

L'homme d'État a remporté le second tour des élections présidentielles avec 62,71 pour cent des voix, contre 37,29 d'Anicet-Georges Dologuele, son adversaire à ce scrutin.

La République Centrafricaine, dont la capitale est Bangui, est un pays situé en Afrique centrale, bordé au nord par le Tchad, au nord-est par le Soudan, à l'est par le Soudan du Sud, au sud par la République Démocratique du Congo et la République du Congo, et à l'ouest par le Cameroun.

En dépit de ses gisements miniers et d'autres ressources, telles que les réserves d'uranium, le pétrole, l'or, les diamants, le bois et l'hydroélectricité, ainsi que des quantités importantes de terres arables, la République Centrafricaine est parmi les dix pays les plus pauvres du monde.

L'Angola et la RCA sont les pays membres de la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs (CIRGL), comme le Burundi, le Congo, la RD Congo, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Soudan, le Sud-Soudan, la Tanzanie et la Zambie.