Ile Maurice: Deux hommes condamnés pour relations sexuelles avec une mineure

Ils ont écopé d'une peine d'emprisonnement d'un an. Jimmy Jason Josephine et Mathieu Grenade, tous deux âgés de 20 ans, ont été reconnus coupables pour avoir eu des relations sexuelles avec une fille de moins de 16 ans en cour intermédiaire, ce mercredi 11 janvier.

Toutefois, cette peine pourrait être commuée en travaux d'intérêt général. Le Probation Office devra communiquer sa décision le 25 janvier.

Le magistrat Vijay Appadoo a pris en compte le casier judiciaire vierge des deux hommes, étudiant et Helper respectivement, qui disent également avoir l'intention d'épouser la fille.

«Les deux hommes ont entretenu une relation amoureuse avec la fille et avaient démontré leurs regrets après leur forfait. Ils ont ensuite plaidé coupable», dit le magistrat. D'ajouter que «the conduct of complainant is not more felicitous, she has been changing partner and was sexually active at a young age».