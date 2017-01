Togo: Léger fléchissement du rythme de la croissance

La SCAPE couvre la période 2013-2017. Elle comprend 5 axes majeurs, le développement des secteurs à fort potentiel de croissance, le renforcement des infrastructures économiques, le développement du capital humain, la promotion de l'emploi, le renforcement de la gouvernance et la création de conditions favorables pour un développement participatif, équilibré et durable.

Les recommandations de cette revue vont alimenter l'élaboration du Plan national de développement. Les acteurs du secteur privé et de la société civile, ainsi que la communauté des partenaires techniques et financiers ont réaffirmé leur engagement à accompagner le gouvernement dans la réalisation de tous les chantiers de développement économique, social, culturel et environnemental en vue d'assurer l'émergence du Togo.

