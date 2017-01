Togo: Promotion des droits des enfants - Rôle essentiel du Parlement

Les grandes lignes de ces actions seront intégrés dans le programme de travail TOGO-UNICEF et fera l'objet d'une mise œuvre, d'un suivi et d'une évaluation concertées.

'Les parlements ont le pouvoir de créer des changements réels et durables en faveur des enfants. Ils peuvent par leur vote allouer des ressources supplémentaires aux budgets nationaux et établir des orientations stratégiques solides, débattre, façonner et appliquer des lois qui protègent les enfants', a expliqué Isselmou Boukhary.

