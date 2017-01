Sénégal: Procès Habré - Le parquet demande une confirmation de la prison à perpétuité

Mbacké Fall dans sa conclusion n'a laissé aucun espace pour des circonstances atténuantes. « Les circonstances aggravantes l'emportent de loin. Et après avoir commis tant d'atrocités, dans le silence de sa prison, dans le silence brisé par moments par les vagues de l'océan Atlantique, je sais que Habré, du fond de lui-même regrette ce qu' il a fait entre 1982 et 1990 ».

Le procureur Diallo a oublié l'essentiel, présneter des preuves de ce qu'elle affirme : « Il ne s'agit pas de parler, de faire des allégations. Et quand on est appelant, on a sur les épaules, la charge d'apporter des preuves. Ce qui n'a pas été fait sur ce point. »

Le juge a été impartial, déclare le procureur Diop : « Le président peut, en son honneur et conscience, prendre toute mesure qu'il croit utile pour la manifestation de la vérité. Et tout au long de cet interrogatoire, le juge de la chambre d'assises a été neutre ».

