Cameroun: Quatre kamikazes morts avant de commettre des attentats

Secte salafiste extrémiste à l'origine, Boko Haram s'est mué en mouvement jihadiste à la mort de son fondateur Mohammed Yusuf, en 2009. Les violences du mouvement et leur répression au Nigéria ont fait plus de 20.000 morts et 2,6 millions de déplacés dans le nord-est du pays.

Depuis juillet 2015, l'Extrême-nord du Cameroun a été la cible d'une cinquantaine d'attentats-suicides. Depuis 2014, la région est en proie aux attaques multiformes- plus de 450 recensées- attribuées à Boko Haram. Au moins 1.500 personnes (civils et militaires) y ont été tuées en moins de trois ans, selon le gouvernement camerounais.

La deuxième tentative d'attentat a été enregistrée à Doublé, non loin de Mora, où deux jeunes garçons ont été "interceptés" par des membres du comité de vigilance, selon M. Midjiyawa. Les deux kamikazes ont actionné leurs charges explosives, se tuant sur le coup et blessant "légèrement" deux membres du comité de vigilance.

