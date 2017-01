Togo: Les DSA de Targone bientôt membre de CAP 2015

Il y a 4 ans, les grands marchés de Kara et de Lomé partaient en fumée. Un acte criminel qui a… Plus »

Selon des informations lâchées ce mercredi sur les ondes d'une radio privée de la place, par la présidente de cette coalition politique de l'opposition, Brigitte Kafui Adjamagbo-Johnson, et qui démontrent à suffisance que les lignes ont bougé encore plus cette semaine où il a été aussi lancé un autre regroupement de partis politiques de l'opposition togolaise, de quatre (4), le nombre de partis politiques membres de CAP 2015 vont passer à cinq (5).

Copyright © 2017 Télégramme228. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.