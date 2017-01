Gambie: Examen du recours du parti de Jammeh - La Cour joue les prolongations

Les speakers qui se sont relayés au micro n'ont jamais cité le Sénégal, mais les mises en garde étaient à peine voilées contre ce «voisin qui ne nous veut que du mal». Sur la place Gambienne on se moque des pommettes «joufflue» du président Macky Sall depuis qu'un comique imitateur de Yaya Jammeh a pointé les «lékhou beignet» du chef de l'État Sénégalais. Dans la foule, on s'en donne à cœur joie. Ce qui était jusqu'ici sous-entendu, s'affiche désormais sur les pancartes où on pouvait lire : «Sénégal, règles tes problèmes et laisses-nous gérer le nôtre », «Sénégal, quitte notre pays», «Macky Sallah, dégages ».

La cour suprême gambienne a reporté, hier, en mai prochain, l'examen du recours en annulation des résultats de la dernière présidentielle en Gambie consacrant Adama Barrow, nouvel homme fort du pays. Le parti, la Aprc, de Jammeh avait appelé ses partisans au rassemblement. Et ce fut une démonstration de force. Et peut-être que c'est un tournant dans ce bras de fer où le Peuple de Jammeh semble s'être trouvé un nouvel ennemi : le Sénégal !

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.