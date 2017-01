Guinée: Labé - Les conducteurs de taxis motos demandent le départ des responsables actuels

Après une vive tension dans le secteur des taxis motos qui avait découlé sur un procès en 2016,le torchon brule à nouveau et certains professionnels accusent leurs leaders syndicaux d'avoir orchestré une hausse unilatérale du prix du gilet dont le port est obligatoire depuis de longs mois mais pas que.

Diallo Mamadou Diouldé ne mâche pas ses mots :

« depuis leur arrivée ils ne nous ont jamais présenté un bilan d'activité annuel, de nos jours le gilet est vendu à 50000,le renouvellement d'un gilet usé est au même tarif, actuellement ils vendent une plaque à 200000 tandis qu'ils déposent seulement 46000 par plaque au CADAC... ..105 millions c'est le montant annuel qu'ils récupèrent et rétrocèdent 5 millions à la commune, le reste on en ignore la destination.

Tous les taxi motos sollicitent le départ de cette équipe syndicale et son remplacement par des cadres compétents, honnêtes et travailleurs. Cette fois ci on passera par toutes les voies légales . »

Mory Diakité secrétaire général du syndicat des taxis motos /USTG prétend n'avoir reçu aucun document revendicatif :

« je n'ai pas vu un écrit mais au niveau des abonnés le prix de la formation fait partie, le prix du gilet n'a jamais changé... .. la solution aux problèmes des taxis motos c'est au niveau du syndicat des taxis motos... ... »

Les unions régionales et locales des travailleurs ont mis en garde contre toute opération de déstabilisation via des tracts par certains réactionnaires qui entraineraient certains de leurs militants à la perversion et à la révolte.