Afrique: CAN 2017 - Florent Ibenge, un entraineur qui monte

Hormis son bref passage, en 2008, au poste de sélectionneur adjoint de la génération dite de Marbella (Espagne), Florent Ibenge n'avait entraîné aucune équipe congolaise. Fin 2012, quand il séjourne à Kinshasa pour les obsèques de sa sœur, il est approché par un certain Pierre Kazadi Tshishishi, président du Conseil suprême de Vita Club, qui lui propose de prendre en main le destin de l'équipe kinoise. Ibenge venait alors de résilier un contrat avec le club chinois Shangaï Shenhua où il secondait le Français Nicolas Anelka qui, tout en jouant, occupait, en même temps, le poste d'entraîneur principal. Et quand son envie d'évoluer en RDC coïncide avec l'offre de Vita Club, il n'hésite pas.

Florent Ibenge n'est pas un inconnu dans le monde du ballon rond. Ancien joueur à Lambersart, Roubaix et Boulogne, il a ensuite entamé une reconversion d'entraîneur au Capreau Wasquehal et Fives. Après un intermède à Douai, en CFA2, Florent Ibenge était à Lille. Il avait aussi assuré des intérims en tant que coach adjoint à la tête de la sélection nationale du Congo avant de prendre définitivement les rênes des Léopards. En avril 2008, il était d'ailleurs sur le banc lors d'un match amical à Marbella face à l'équipe de France A'.

