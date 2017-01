Après des longs mois, l'opposition guinéenne a animé une conférence de presse mardi 10 janvier 2017 à Conakry pour expliquer la situation des accords politiques signés depuis le 12 octobre 2016.

A cette occasion, le porte-parole, Aboubacar Sylla a justifié les raisons qui a poussé cette plateforme politique de décider récemment à bouder le comité de suivi pour la mise en œuvre de l'accord sur l'organisation des élections communales.

Cela fait déjà trois mois depuis que les politiciens guinéens ont signé des accords pour le maintient de la stabilité politique.

Parmi ces accords figuraient, le code électoral pour l'organisation des élections communales qui était prévue probablement ce mois de janvier 2017, l'audite du fichier, reforme de la CENI et de la haute cours de justice.

Pour la mise en œuvre du code électoral au niveau de l'assemblée nationale, l'opposition républicaine a suspendu catégoriquement sa participation avec le comité de suivi.

Dans son intervention, le président de l'UFC, Aboubacar Sylla a indiqué que le conflit qui les opposés avec la mouvance présidentielle ces derniers jours ne concerne plus les quartiers et les districts, cette question avait déjà été réglée.

« Ça concernait les élections communales, c'est-à-dire le mode d'élection au niveau des communes. La mouvance souhaitait que cela soit modifiée et que cela soit un scrutin majoritaire, c'est-à-dire que la liste qui arrive en tête rafle tous les sièges de la commune.

Donc Il n'y a plus de gestion concerté ou de partage de pouvoir au niveau de la gestion de la commune.

Nous avons dit que, nous n'étions pas du tout d'accord. L'esprit de la loi en mettant ce scrutin proportionnel dans le code électoral, c'est de faire en sorte que la gestion de la cité soit partagée.

Et que toutes les listes qui compétissent puissent participer au conseil communal. On avait évidement raison et la mouvance en proposant une dose de proportionnelle et une dose majoritaire dans le scrutin, c'est-à-dire quand vous avez la majorité au niveau des élections communales, si vous avez présenté une liste même si c'est 10, 15 ou 20% de scrutin, si c'est vous qui arrivez en tête, vous prenez 51%, c'est-à-dire les suffrages qui ont été exprimés en faveur des autres candidats, on les retires et on vous les donnes. C'est quelle forme de tripatouillage ? Ça n'a pas de sens. On a dit là aussi, qu'on n'est pas d'accord ».

« Le président du groupe parlementaire de la majorité à l'assemblée a dit que si on n'accepte pas ce mode d'élection, il n'y aura pas de code électoral.

Nous avons dit que, nous n'étions pas d'accord, c'est en ce moment que nous avons décidés de suspendre notre participation au comité de suivi pour la mise en œuvre de cet accord. Parce que nous avons compris qu'il y'a aucune volonté politique de l'autre côté d'appliquer cet accord. On pose des obstacles au fur en mesure ».

Depuis la signature de ces accords politiques, jusqu'à présent il s'agit du code électoral, pendant que l'audite du fichier, la reforme de la CENI et de la haute cours de justice ne sont pas encore toucher.