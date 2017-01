Afrique: CAN 2017 - "Il ne faut pas entacher la tradition d'hospitalité gabonaise"

Pour sa part, le joueur Denis Bouanga, a indiqué que tout le monde est prêt pour livrer une bataille pour atteindre l'objectif cherché. "Les entraînements sont spécifiques et se déroulent normalement, avec la touche professionnelle du sélectionneur Camacho. Tout le monde espère faire une bonne CAN car l'objectif est d'atteindre au moins les demi-finales", a souhaité Bouanga.

"Nous avons une tradition d'hospitalité et il va falloir que nous soyons tous à la hauteur. Les villes dans lesquelles la CAN va se jouer représentent toutes l'ensemble de la nation gabonaise, il est donc important que l'accueil soit magnifique, à la hauteur de ce que nous savons et pouvons faire", a indiqué Ali Bongo Ondimba, en marge de l'inauguration du stade d'Oyem.

