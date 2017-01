Guinée: La SOGEAC présente son bilan et ses perspectives de l'année 2017

Le directeur commercial de la Société de Gestion et d'Exploitation de l'Aéroport de Conakry, El hadj Alpha Oumar Diallo, a présenté le bilan et les perspectives de ladite société à travers une conférence mardi 10 janvier 2017 à Conakry.

Selon le conférencier, depuis la fin hémorragique à virus Ebola en Guinée, l'aéroport de Conakry enregistre depuis la fin du quatrième trimestre 2016 une reprise progressive de son trafic qui s'était drastiquement effondré.

En premier, c'est la compagnie Sénégalaise Transair qui à débuté ses vols le 17 septembre 2016 avec un programme de 3 vols par semaine, opérant les lundis, mercredis et samedis. Elle dessert la relation Dakar-Conakry-Dakar.

« La compagnie Emirates a repris ses vols le 30 octobre 2016 avec un programme de 4 vols par semaine, sur le parcours Dubai-Conakry-Dakar-Dubai, opérant les jours suivants : Dimanche, Mardi, Mercredi et Vendredi.

Cette reprise est faite avec un Boeing 777-300ER qui a plus de capacité et un meilleurs confort à bord pour les clients (configuration : 7 siège en premier classe, 42 en Business et 306 en classe Economique).

Ceci donne à la Guinée la possibilité d'intégrer le réseau mondial d'Emirates comprenant plus de 150 destinations dont 28 en Afrique. Cette desserte permettra de promouvoir les échanges en faveur des activités économiques et touristiques ».

Ceci offre aux voyageurs d'affaires et de loisir de la Guinée une connectivité au sein du réseau de la compagnie aérienne, et plus particulièrement vers les destinations du Moyen Orient, d'Asie de l'Ouest et d'Extrême Orient, avec une escale conviviale à son hub de Dubai.

« La compagnie Française Aigle Azur a débuté ses vols le 31 octobre 2016 avec un programme de 4 vols par semaine, sur le parcours Paris (Orly)-Bamako-Conakry-Bamako-Paris (Orly), opérant les jours suivants : Lundi, Mercredi, Vendredi et Samedi. Ceci offre aux voyageurs d'affaires et de loisirs de la Guinée une connectivité supplémentaire vers l'Europe et les autres continents au sein du réseau de la compagnie aérienne.

La compagnie effectue ses vols avec des appareils du type Airbus A 319 et A 320, qui offre deux classes, Economie et Business ».

Pour promouvoir la fréquentation de ces vols en Guinée, les différents acteurs du Transport Aérien (Ministère des Transports, Direction Nationale de l'Aviation Civile et SOGEAC) ont mené des campagnes de rencontres avec les compagnies aériennes eu cours des années 2014 à 2016. Ce qui va se concrétiser par la desserte imminente des compagnies notamment Ethiopian Airlines, Turkish Airlines, Tunis Air, Rwanda Air et autres.

On peut noter également l'augmentation des vols des compagnies régulière qui opèrent à l'aéroport de Conakry, Air France effectue un vol quotidien via Nouakchott ou Freetown, Brussel Airlines, effectue 3 vols par semaine via Dakar, Royal Air Maroc, effectue 10 vols par semaine, Asky Airlines effectue 12 vols par semaine, Air Cote d'Ivoire effectue 7 vols par semaine, Mauritania Airlines effectue 6 vols par semaine, DHL effectue 6 vols par semaine pour le cargo et les colis Express.

Ces nouvelles dessertes vont conduire les compagnies aériennes à se réorganiser pour multiplier leurs vols jusqu'à dépasser la fréquence d'un vol quotidien et à ouvrir la concurrence entre elles au bénéfice des voyageurs.