Maroc: Remise de la lettre ouverte "Stop à l'apologie du terrorisme" au président du CNDH

Blessé et forfait pour la CAN 2017, Sofiane Boufal a trouvé son remplaçant. Pour combler le vide… Plus »

Outre cette revendication, les signataires demandent au CNDH de créer une commission - réunissant tous les acteurs concernés - afin de veiller à ce que l'apologie du terrorisme, où qu'elle se manifeste, soit sanctionnée - et de mettre sur pied une politique prioritaire de prévention et d'éducation (écoles, maisons de jeunes, médias, tissu associatif, réseaux sociaux, mosquées...).

Les auteurs et les signataires de cette lettre ouverte rappellent que l'apologie d'actes terroristes constitue un crime puni par la loi, conformément à l'article 218-2 du Code pénal et demandent fermement que la loi soit appliquée avec sévérité !

5000 Marocains du Royaume, Marocains du monde et citoyens de toutes nationalités ont répondu à l'appel du noyau d'initiateurs de la lettre ouverte demandant que soit mis un coup d'arrêt aux publications et commentaires faisant l'apologie d'actes terroristes et d'incitation au terrorisme, notamment sur les réseaux sociaux.

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.