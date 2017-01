Guinée: Dinguiraye - Le nouveau préfet souhaite développer la préfecture avec l'accompagnement de tous !

Cette passation de service a connu la présence des gouverneurs de régions de Faranah et de Labé ainsi qu'une importante délégation de près de 70 personnes venues de Labé et de de Koubia.

Le nouveau préfet de Dinguiraye, le Lieutenant-Colonel Mamadou Lamarana DIALLO a lors de la passation de service, tendu une main de collaboration aux différents chefs de services préfectoraux ainsi qu'à l'ensemble des acteurs non étatiques de la localité pour le développement rapide de cette localité où tout urgent en même temps : « Il faut que les citoyens acceptent de m'accompagner, de conjuguer le même verbe en mettant le problème de politique à côté et se mettre à l'esprit que seul le développement qui compte... », a-t-il lancé aux citoyens de la cité sainte d'Elhadj Oumar Tall massivement mobilisé pour la circonstance.

Copyright © 2017 Aminata.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.