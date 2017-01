Maroc: Le nouveau chef de l'ONU prône une toute nouvelle approche pour la paix

Blessé et forfait pour la CAN 2017, Sofiane Boufal a trouvé son remplaçant. Pour combler le vide… Plus »

Il prévoit aussi de rencontrer la semaine prochaine le président chinois Xi Jinping. La Chine fait partie des contributeurs les plus généreux pour le maintien de la paix et son engagement auprès de l'ONU ne cesse de se renforcer.

"Aujourd'hui, nous devons faire preuve de leadership et renforcer la crédibilité et l'autorité des Nations unies en mettant la paix au premier plan", a-t-il affirmé.

"Beaucoup trop d'opportunités de prévention (des conflits, NDLR) ont été perdues parce que les Etats-membres doutaient des motivations des uns et des autres, et à cause d'inquiétudes concernant la souveraineté nationale", a poursuivi M. Guterres lors d'un débat sur la prévention des conflits mené par la ministre suédoise des Affaires étrangères, dont le pays assume ce mois-ci la présidence du Conseil.

Mais il va devoir œuvrer avec un Conseil de sécurité profondément divisé, incapable de s'accorder notamment pour mettre fin aux six années de guerre civile en Syrie qui ont fait plus de 310.000 morts.

Dans un message diffusé à l'occasion du Nouvel An et de son entrée en fonction, M. Guterres avait dit vouloir faire de 2017 "une année pour la paix".

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a présenté mardi devant le Conseil de sécurité sa vision pour l'organisation internationale: revitaliser son rôle en menant une diplomatie plus affirmée et orientée vers la prévention des conflits.

