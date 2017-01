Madagascar: Et la lumière fut ! (du moins, on l'espère)

En tout cas , si cela se réalise, les consommateurs vont pouvoir pousser un grand « ouf ! » de soulagement et remercier les responsables de la Jirama d'avoir réussi à redresser une situation catastrophique. Plût au ciel que cela fut vrai ! Nous allons le voir dans les heures qui vont venir. Nous pourrons alors dire : « Et la lumière fut ! ».

A cause de la défaillance des centrales hydroélectriques paralysées par l'assèchement des cours d'eau, ils ont pu sortir de l'impasse en concluant un accord avec les compagnies pétrolières qui acceptent de livrer tout le carburant nécessaire aux centrales thermiques. C'est donc avec un soulagement non dissimulé, pour ne pas dire avec une fierté certaine que l'un des responsables de la Jirama a annoncé la fin des délestages. Il a donné l'assurance que les Malgaches ne devraient plus s'inquiéter. C'est donc aujourd'hui que la situation va revenir à la normale. Comme des affirmations du même genre ont été faites plusieurs fois dans le passé, il est peut- être préférable de rester prudent.

C'est un véritable tourment que les consommateurs malgaches ont enduré durant plusieurs mois et ils n'ont pas cessé de vouer aux gémonies cette Jirama qui est censé leur fournir l'électricité dont ils ont besoin. Les récriminations incessantes ont bien sûr touché l'ensemble des agents de la Jirama, mais ils ont dû comme on dit familièrement tendre le dos. Pressés de toutes parts, ils étaient obligés de trouver des solutions. Le « brainstorming » de ces derniers jours a permis de résoudre le problème.

