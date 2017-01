Afrique: Pour Hayatou, le Maroc est en mesure d'organiser la Coupe du monde 2026

Les Lions de l'Atlas s'envoleront ce jeudi vers Gabon, hôte de la CAN 2017, après avoir effectué… Plus »

Il convient de rappeler que le Onze national termine aujourd'hui son stage de concentration à Al Aïn aux Emirats Arabes Unis. L'équipe devra s'envoler ce jeudi pour Oyem en vue de prendre ses quartiers et de peaufiner les ultimes réglages avant son premier match de la phase de poules de la CAN 2017 lundi prochain contre la RD Congo.

Il a affirmé que ses détracteurs «se sont trompés». Et d'ajouter : «Ceux qui ont des doutes, je leur montrerai que c'est faux. Je suis un compétiteur, et ce sera un challenge qui me fera un jour revenir obligatoirement en L1».

A rappeler que le Maroc avait postulé pour les éditions de 1994, 1998, 2006 et 2014 remportées respectivement par les Etats Unis d'Amérique, la France, l'Allemagne et l'Afrique du Sud.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a réussi donc à mener à terme une idée qui lui tenait à cœur, en élargissant le nombre de participants, avançant par la même : «Nous devons dessiner la Coupe du monde du 21ème siècle (... ) Le football ne se limite pas à l'Europe et à l'Amérique latine (..), ce qui permettra à plus de pays de rêver».

Il est vrai que la question d'augmenter le nombre des engagés au Mondial n'a pas encore été tranchée et qu'elle le sera à l'occasion du 67ème congrès de la FIFA en mai prochain à Manama, mais tout porte à croire que l'Afrique serait le grand gagnant. Puisque d'après des sources concordantes relayées par l'AFP, «l'Europe passerait de 13 à 16 places et l'Amérique latine de 4,5 à 6,5 entre autres».

