Sénégal: Casamance - A Cabrousse, dans la cité des vieilles veuves

L'héroïne Aline Sitoé Diatta est une figure très connue. Son royaume, Cabrousse, lui doit sa célébrité. Mais la Cité des vieilles veuves de Cabrousse est méconnue de beaucoup de Sénégalais y compris ceux de la région de Ziguinchor. Au centre de Kabrousse, un bloc de maisons se détache de la succession de concessions : c'est la Cité des vieilles veuves. C'est une tradition typique du Kabrousse. Ici, on se garde d'appeler hospice pour ne pas entretenir la confusion. Ce ne sont pas des maisons de retraite. Au royaume d'Aline Sitoé Diatta, les hommes n'osent pas reléguer ces vieilles mères à l'arrière-plan. La Cité des vieilles veuves a ses fonctions sociales qui ne sont pas toujours très connues.

La découverte de l'espace physique est plus envoûtante que la belle rumeur. Lorsqu'on vous parle de la Cité des vieilles mères de Cabrousse, vous pensez tout naturellement à une sorte d'hospice. C'est une méprise. Comment peut-on oser mettre en quarantaine des vieilles femmes au royaume de la reine Aline Sitoé Diatta ? Ici, l'héroïne a combattu l'oppression et la domination de l'homme blanc et aujourd'hui, les femmes ne sont pas soumises à une domination sociale.

La Cité proprement dite est logée au cœur de Cabrousse. Ce sont des maisons soit couvertes en zinc soit en paille. Elles ont, toutes, une cour-arrière et une véranda. Elles sont clôturées avec piquets ou des feuilles de palmier. Les filets usés ceinturent toutes les palissades. La Cité est calme. Près de la route, à l'entrée d'une cour d'une maison, une femme tresse sa fillette.

Les demoiselles tiennent compagnie à la vieille dame. En face, une vieille courbée balaie devant sa cour. Elle a le poids de l'âge sur les épaules. A l'intérieur, de la cour de logis d'en face, une autre, mince, les pompettes creuses, a le regard perdu. Ces dernières n'ont pas le droit de rendre visite à leur fils dans leur foyer. C'est un précepte dans la tradition à Kabrousse.

« Ces vieilles n'ont pas le droit de rendre visite à leur fils qui ont une ou des époux. Par contre, leurs fils et petits-fils peuvent venir dans cette maison. Dans la société à Kabrousse, nous évitons que la mère de l'époux n'interfère dans la vie de couple de son fils », explique Assoule Diatta, un jeune passionné et spécialiste de l'histoire de Kabrousse. C'est un mécanisme de prévention des heurts au sein des unions. Cette culture prend racine à la source de la sacralisation des mariages dans les sociétés traditionnelles africaines. En suivant les explications de l'historien, ma mémoire remonte à l'idée avancée par la sociologue Fatou Bintou Dial, dans sa thèse : « Mariage et divorce à Dakar, itinéraires féminins ». Elle avait soutenu que les belles-familles avaient une grande part de responsabilité dans l'augmentation des divorces au Sénégal.

Une tradition typique du Kabrousse

Depuis l'aube des temps, la tradition se perpétue, loin des yeux indiscrets. Cette facette de la culture est méconnue de beaucoup de Sénégalais. C'est une tradition typique de Cabrousse.

« Dans cette zone, c'est seulement à Cabrousse où l'on voit une cité pareille destinée exclusivement aux vieilles mères. Ce n'est pas une tradition diola. Ce n'est pas pour mettre à l'écart ces vieilles mamans », assure le jeune garçon.

Ses explications nous figent dans cette ruelle sinueuse serpentant entre des maisons. Nous observons avec force admiration la Cité sans entrevoir un voile sur les autres fonctions sociales. Les allées et les cours sont débarrassées de tout détritus. Ces vieilles passent le plus clair de leur temps à balayer leur cour. Leur environnement respire la pureté. « Je suis fière d'être dans cette maison. Je suis entretenue par mon fils qui est en Europe », confesse Marie Diatta, une résidente de cette Cité.

A Cabrousse, on se garde de parler hospice pour ne pas entretenir la confusion. C'est certainement pour cela qu'on n'en parle pas beaucoup. Ces femmes ne sont pas en retrait de la société. Un étranger ne peut pas remarquer les délimitations physiques de la cité par rapport aux autres quartiers.

Les maisons des morts abandonnées

L'architecture des maisons ne contraste pas fondamentalement avec les anciennes et nouvelles constructions. La Cité est à quelques mètres du site rituel de la reine Aline Sitoé Diatta. Ce n'est pas fortuit. Elles sont dépositaires de sagesse.

Les femmes plus jeunes ont besoin de ces sages lors des cérémonies traditionnelles. Cette cité ne dévoile pas les rapports que les habitants de Cabrousse entretiennent avec l'habitat. Les relations transcendent l'entendement. A Cabrousse, çà et là, on peut voir des maisons en ruines. Leurs propriétaires ne sont plus de ce monde.

Dans cette commune, depuis très longtemps, la restauration des maisons fondées par des personnes décédées ne fait pas partie des us et coutumes. « A Cabrousse, lorsque vous perdez votre papa, vous ne pouvez pas restaurer sa maison. C'est pour cela, après sa mort, ses fils sont obligés d'aller construire une nouvelle maison. La tradition veut que l'on laisse la maison s'écrouler complètement et ensuite envisager sa reconstruction », dévoile ce jeune attaché à sa tradition et ouvert aux flux de la modernité que l'on peut lire à travers son port vestimentaire.

Maguette NDONG et Idrissa SANE