Maroc: La RADEETA va investir 468 MDH entre 2017 et 2021

Ces investissements sont dédiés aussi à la réalisation des ouvrages d'interception pour éliminer les rejets en milieu naturel, l'équipement en réseau des zones d'extension et la réalisation du réseau tertiaire des eaux usées au niveau des zones denses, ainsi que la protection du milieu récepteur en équipant les différents rejets par des déversoirs d'orage et en interceptant les eaux usées vers la future station d'épuration.

Cette enveloppe budgétaire, a-t-elle précisé, porte sur le lancement et la réalisation d'importants ouvrages d'infrastructures pour le renforcement de l'alimentation en eau potable de la ville afin de garantir une meilleure desserte (réservoirs de stockage, conduites principales), ainsi que la mise à niveau générale des ouvrages et du réseau de distribution.

D'après la directrice générale de la Régie, Safae Amarti Riffi, qui intervenait lors de ce conseil, le montant prévisionnel des investissements réalisés par la Régie au cours de l'année écoulée 2016 et qui s'élève à près de 49 MDH, concerne la mise en place d'infrastructures et de réseaux de distribution d'eau et de collecte des eaux usées dans la ville de Taza, rapporte la MAP.

