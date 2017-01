Ile Maurice: Mairies - Les candidats favoris pour succéder aux élus bleus

À Vacoas-Phœnix et Beau-Bassin, Rose-Hill, le PMSD n'a pas de postes de premier magistrat ou de son adjoint. Ce sont des motions pour changer la composition des comités qui sont plutôt à l'agenda. Aux villes-sœurs, les conseillers bleus ont été révoqués de leurs postes de présidents et de vice-présidents de comités. Toutefois, les sept conseillers bleus ont fait un walk-out car ils n'ont obtenu qu'un seul représentant par comité alors qu'ils en voulaient deux. Varen Andee, l'un des deux vice-présidents du PMSD, indique avoir eu des pourparlers avec le maire Ken Fong à ce sujet. Mais en vain.

Quatre-Bornes a ouvert les hostilités, hier, mercredi 11 janvier, avec le vote de défiance (motion of no confidence) contre l'adjointe au maire, la bleue Arline Koenig (photo). Cette dernière a été destituée par 12 voix contre 7, à l'heure du vote. Le maire de la Ville des Fleurs, Atmaram Sonoo, s'est servi de l'article 36 du Local Government Act (LGA) de 2015 pour révoquer son adjoint. D'autre part, les dispositions du LGA de 2015 prévoient l'élection d'un nouvel adjoint au maire sept jours après que le poste est déclaré vacant. Ce poste reviendrait, selon nos recoupements, à une conseillère du ML, en l'occurrence Pamela Ayacanou.

Les cinq municipalités du pays offrent le spectacle des opérations antiPMSD, orchestrées par le Mouvement socialiste militant (MSM) et le Muvman Liberater (ML), après le départ des bleus du gouvernement. Quatre-Bornes et Port-Louis auront bientôt des adjoints au maire issus des rangs du ML et Curepipe élirait le MSM Devind Bhurosah comme premier magistrat de la ville.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.