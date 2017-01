Afrique de l'Ouest: Les Présidents Ouattara et Talon échangent sur des sujets de la sous région

Poursuivant, Il affirme que depuis la nomination du vice président du Premier ministre et des membres du gouvernement, les institutions sont en place. « Nous sommes entrain de travailler pour que les choses s'améliorent et évoluent comme nous le souhaitons », fait-il remarquer.

Et nous nous félicitons des dernières déclarations de Yaya Djammeh. Ce qui nous rassure et montre que nous sommes entrain de sortir de la crise », s'est réjoui le président béninois.

Qui, pour lui, "fonctionnent à merveille et financent le développement". Il a cependant ajouté qu'il « convient d'effectuer des réglages dans la gouvernance de ces institutions pour faciliter la mobilisation des financements à faible coût et permettre la compétitivité des économies ».

« Le peuple béninois félicite ses frères ivoiriens et prient de tout faire pour préserver la paix et la tranquillité que nous connaissons depuis quelques temps dans la sous région.

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.