Mali: AQMI diffuse une vidéo de l'otage suisse Béatrice Stockly

Aqmi ça rapporte beaucoup d'argent et c'est aussi l'occasion d'obtenir d'éventuelles libérations d'un certain nombre de ces membres qui sont en détention dans des prisons de la sous-région. »

S'agissant de ce cas précis, il me semble qu'Aqmi cherche à montrer qu'il veulent négocier et qu'ils sont même pressés d'en finir avec le cas de cette otage, analyse Ould Salem, journaliste mauritanien, et l'un des rares à avoir pu rencontrer les jihadistes d'Aqmi alors qu'ils occupaient encore le nord du Mali.

Dans cette vidéo d'environ deux minutes, mise en ligne, selon le centre américain de surveillance des sites jihadistes SITE sur les réseaux sociaux Telegram et Twitter, Béatrice Stockly décline en français son identité et la date du 31 décembre 2016 d'une voix fatiguée, à peine audible, le visage encadré d'un voile noir.

Al-Qaïda au Maghreb islamique a diffusé mardi 10 janvier une nouvelle preuve de vie de Béatrice Stockly, la missionnaire catholique suisse enlevée il y a un an à Tombouctou, dans le nord du Mali. Dans cette vidéo, on entend l'otage dater l'enregistrement du 31 décembre.

