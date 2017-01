Les négociations entre la Direction générale et les partenaires sociaux, consécutive à cette plate-forme revendicative ayant été infructueuse, une autre assemblée générale extraordinaire sera organisée le 30 novembre dernier et la décision d'aller en grève sera prise.

Bien avant, le 19 septembre déjà, les syndicats de la RtI, à savoir le Syninfo (Syndicat national des agents des organes des secteurs public et parapublic de l'Information) et l'Intersyndicale de ladite structure regroupant le Syperti, le Sylarti et le Synacom-ci ont fait une déclaration qui, tout en dénonçant « la situation sociale malsaine prélavant au sein de leur entreprise », invitait la direction générale du média de service public à la table de négociations.

Manque de communication entre la Direction générale et les partenaires sociaux, source d'un climat de suspicion ; non-résolution des problèmes posés par les travailleurs, source de démotivation ; transformation en CDI de tous les autres contrats de travail (Convention d'Assistance technique CtA, CDD) cumulant plus de deux années d'exécution.

