Madagascar: Basketball / Fédération - Le championnat Fiba 3×3 ouvre la saison

Un championnat de Fiba 3×3 ouvrira ce mois de janvier, la saison de la fédération malgache de basketball, d'après le calendrier publié par cette instance nationale à l'issue de son assemblée générale ordinaire à Toamasina, avant la fin d'année.

Encore en phase de lancement et de vulgarisation, et dans le but d'intégrer petit à petit dans les échéances internationales, la fédération concocte cette année trois compétitions, toutes d'envergure nationale. La compétition inaugurale est prévue pour les 28 et 29 janvier dans la capitale.

Comme l'année précédente, et comme le cas de certaines ligues, la ligue hôte effectuera d'abord son championnat, afin de sélectionner ses porte-fanions. La deuxième compétition de Fiba 3×3 aura lieu les 19 et 20 août à Mahajanga, en marge de la quatrième édition de l'événement sportif et culturel « Soma Beach ».

La version 2016 a été marquée par la domination du club hôte et organisateur, Soma Beach Basketball Club qui a réalisé un doublé, en raflant les trophées chez les hommes et les dames.

La troisième et dernière compétition de basketball à trois se déroulera du 23 au 29 octobre, juste après la phase finale du championnat de Madagascar N1A. Ce sommet national de Fiba 3×3 qui se tiendra au Palais des sports à Mahamasina, bouclera en beauté la saison en termes de compétition.

Élections

Mais la dernière mission dans le calendrier de la fédération, cette saison, sera l'assemblée générale ordinaire prévue en novembre. Mais pour ouvrir la saison, le monde de la balle orange effectue en ce moment ses assemblées générales électives de différents niveaux.

Les ligues régionales devraient boucler les leurs cette semaine, bouclée ce vendredi par celle de la ligue d'Analamanga. Et celle de la fédération, la veille du championnat national de Fiba 3×3, le vendredi 27 janvier. Le président en exercice, Jean Michel Ramaroson est jusqu'à présent le seul et unique prétendant ayant déjà annoncé sa candidature pour un troisième mandat à sa propre succession.