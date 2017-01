Cameroun: Banque africaine de développement (BAD) - Un atelier pour la gestion des conflits liés aux projets financés par la Banque

L'objectif des travaux, précise-t-on, est de sensibiliser les participants sur les enjeux liés au type de conflits supra confere. Aussi, les participants seront-ils instruits sur la médiation en matière de résolution des différends et autres questions litigieuses. Côté organisation, l'on espère que l'atelier de la capitale camerounaise conduira à la définition d'un cadre de collaboration entre l'Unité de vérification de la conformité et de médiation (Crmu) et les cellules d'exécution de projets au Cameroun d'une part, et entre les organisations de la société civile en matière de conformité de médiation et de facilitation de projets d'autre part.

La redevabilité, la revue de la conformité et les approches de résolution des problèmes ressortissant aux plaintes formulées par des personnes ayant subi des préjudices résultant des projets financés par la Bad. Voilà, le menu principal de l'atelier de deux jours qui sera animé les 11 et 12 janvier courant à Yaoundé par les experts de la Bad.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.