Afrique: Bamako, place aux jeunes

Il prend l'exemple de son université : « Les sciences sociales et le droit attirent beaucoup d'étudiants. Ils cherchent tous à entrer dans la fonction publique et à devenir magistrats. Alors que seulement trente sont nommés chaque année ».

Djibril a une maîtrise en géographie dans la poche, mais depuis trois ans, il ne trouve pas d'emploi dans son secteur. Un problème d'orientation évident et récurrent sur le continent, lui répond l'un des intervenants, Inoussa Traoré, économiste burkinabè et enseignant chercheur à Ouagadougou.

Lorsqu'au rez-de-chaussée, on évoque la place de la jeunesse dans la réconciliation au Mali, au premier étage, on débat des problèmes rencontrés sur le marché de l'emploi. Et ils sont nombreux dans ce domaine.

Pour Mohamed Salia Touré, président du Conseil national de la jeunesse du Mali, tout est lié : « Il n'y a pas de paix possible, pas de stabilité possible ni même d'émerge sans un investissement sérieux dans la jeunesse ».

Cette année, le thème choisi est l'entrepreneuriat, mais le forum n'oublie pas les deux thématiques du sommet de vendredi et samedi, la paix et l'émergence.

