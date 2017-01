Cote d'Ivoire: Alassane Ouattara - "Je veux de la célérité et de l'efficacité dans le travail"

document

Je voudrais tout d'abord vous remercier, Monsieur le Premier Ministre, pour tous les vœux que vous venez de formuler, en votre nom et au nom des membres du Gouvernement, à mon endroit, à celui de la Première Dame et de ma famille.

En retour, je vous adresse à vous-même Monsieur le Premier Ministre, à Mesdames et Messieurs les Ministres, mes vœux de santé, de bonheur et de prospérité pour l'année 2017. Ces vœux s'étendent à vos familles respectives et à l'ensemble de vos collaborateurs. Monsieur le Vice-Président de la République,

Je voudrais profiter de ce premier Conseil des Ministres pour vous adresser mes chaleureuses félicitations suite à votre nomination. Je me félicite de l'accueil que les Représentants du peuple ont réservé, hier (Mardi 10 janvier, ndlr), à votre désignation. Je vous souhaite plein de succès dans l'exercice de votre nouvelle fonction.

Je voudrais, aussi, vous rendre hommage pour votre compétence et votre leadership ainsi que pour l'important travail que vous avez accompli à la tête du Gouvernement sortant. Monsieur le Premier Ministre, Je voudrais vous féliciter pour votre nomination à la tête du nouveau Gouvernement.

Je connais votre compétence, votre efficacité et votre sens élevé de l'Etat. Je vous souhaite beaucoup de succès et de réussite dans l'accomplissement de votre mission.

Mesdames et Messieurs les Ministres, au regard de l'expérience et de la compétence de chacune et de chacun de vous, je suis convaincu que vous serez à même de relever les importants défis soulignés par Monsieur le Premier Ministre. Je vous demande de vous mettre au travail dès à présent, afin d'accélérer la mise en œuvre de notre programme de gouvernement.

L'amélioration du bien-être de nos compatriotes continuera d'être la priorité de notre action. Je veux donc de la célérité et de l'efficacité au niveau du travail gouvernemental pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés.

A cet égard, je souhaite, Monsieur le Premier Ministre, que le décret portant attribution des membres du Gouvernement soit prêt pour la fin du mois de janvier. Il en est de même pour les organigrammes des ministères et le choix des principaux responsables, y compris les Directeurs de Cabinet et les Directeurs des Affaires Administratives et Financières (DAAF).

Monsieur le Vice-Président de la République; Monsieur le Premier Ministre; Messieurs les Ministres d'Etat;

Mesdames et Messieurs les Ministres; je voudrais, pour terminer, vous réitérer mes vœux les plus chaleureux de santé, de bonheur et de plein succès dans votre mission au service de la Nation. Je vous remercie.